Читатель спрашивет: Каково отношение Ислама к реинкарнации?

В религиозных текстах это называется «танасух». В мировой литературе это известно как «реинкарнация». Это обычно присуще не монотеистическим, а идолопоклонническим восточным религиям (индуизм, джайнизм, синтоизм, даосизм).

В Исламе танасух считается ложным представлением. Поскольку душа является индивидуальной особенностью каждого человека, сущностью человека. Переход души из одного тела в другое невозможен. Поскольку в таком случае мы должны согласиться с несправедливостью Аллаха, отвергнуть существование Судного дня, ада и рая.

Если душа переходит из одного тела в другое, то за жизнь в каком теле ему воздастся по заслугам? Если душе воздастся наказание за одну из прожитых им жизней, это станет несправедливостью по отношению к другим «его жизням». А это не сходится с божественной справедливостью.

Аяты Корана доказывают неверность танасуха: «А когда придет к одному из них (мушрику) смерть, он скажет: "Господи, верни меня: может быть, я сделаю благое в том, что оставил". Так нет! Это – слово, которое он говорит, а за ними – преграда до того дня, как они будут воскрешены» (сура аль-Муминун, аяты 99-100).