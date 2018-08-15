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Турция на грани энергетического коллапса

Резкое повышение курса американского доллара по отношению к турецкой лире привело к тому, что шесть электростанций Турции прекратили свою работу.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на haqqin.az, причиной этого стало резкое увеличение себестоимости произведенной электроэнергии, что в итоге может привести к банкротству электростанций.

Дело в том, что все эти электростанции работают на природном газе, импортируемом за доллары из России, Азербайджана и Ирана.

Отмечается, что собственниками некоторых из прекративших свою работу электростанций являются иностранные компании. Согласно информации компании Piyasaları İşletme Anonim Şirkəti (EPİAŞ) (EPİAŞ), станции прекратили вырабатывать электроэнергию с 9 августа и вряд ли восстановят работу в ближайшие дни.

По словам Тамера Чалышыра - главы GAMA Enerji AS, обслуживающей одну из станций, причиной их приостановки стало «резкое повышение курса доллара и техническая неисправность одной из турбин».

Министерство энергетики Турции пока никак не комментирует данный факт.

Как сообщает Reuters, турецкая компания BOTAS с целью помочь прекратившим свою работу электростанциям установила для них курс доллара на уровне $1/6,5TL.

С 1 августа BOTAŞ ввела 49,5% -ный рост цены на продаваемый электростанциям газ. Компания также приняла решение, что электростанции должны будут оплатить стоимость природного газа за доллары. Резкое повышение курса доллара в последние дни привело к повышению себестоимости выработанной электроэнергии.


Опубликовано:15 Август, 2018  14:32, ]]>Печать]]>
 
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