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Президент Ирана: Подписание Конвенции по Каспию предотвратило заговор США и НАТО

Подписанная Конвенция о правовом статусе Каспийского моря предотвратила планы США и НАТО по отправке своих вооруженных сил в регион.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Заговор США и НАТО был в том, чтобы на побережье Каспийского моря высадились их солдаты, здесь оказались американские корабли, вертолеты и военные базы, - приводит слова Рухани агентство Fars. - Однако конвенция запретила создание военных баз и присутствие иностранных судов на Каспии. Согласно договоренностям, каждое судно, находящееся в акватории этого моря, должно быть под флагом одного из пяти прикаспийских государств".

Президент Ирана подчеркнул, что с точки зрения безопасности региона конвенция имеет большое значение.

12 августа в Актау прошло заседание пятого Каспийского саммита, по итогам которого президенты Азербайджана, России, Казахстана, Ирана и Туркменистана скрепили подписями конвенцию, определяющую правовой статус Каспийского моря. Работа над ней шла с 1996 года.


Опубликовано:15 Август, 2018  17:16, ]]>Печать]]>
 
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