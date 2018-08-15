Пресс-секретарь президента Турции: Экономическая ситуация стабилизируется

"Экономическая ситуация в Турции со вчерашнего дня стабилизируется".

Как сообщает İslam.az со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, это результат мер, принятых соответствующими структурами.

Достигнута цель по сокращению безработицы ниже показателя в 10 процентов. Это указывает на положительную динамику развития экономики Турции, отметил Калын.

Анкара стремится использовать последние процессы в национальной экономике на пользу Турции, и эти шаги правительства уже приносят результаты, констатировал Калын.