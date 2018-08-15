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Армяне нарушили режим прекращения огня 87 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 87 раз.

Об этом сообщили Islam.az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Беркабер Иджеванского района и Айгедзор Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гызылгаджылы Газахского района и Мунджуглу Товузского района.Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.


Опубликовано:16 Август, 2018  10:18, ]]>Печать]]>
 
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