Читатель спрашивает: Сколько раз следует коснуться ладонями земли при тайаммуме: 1 или 2 раза?

Мнение исламских мазхабов и ученых в этом вопросе различно. Представители ахли-сунны при тайаммуме касаются ладонями земли 2 раза (один раз для лица, второй раз для рук). В шиизме, согласно распространенному мнению, касаться земли ладонями следует лишь 1 раз в начале. Однако некоторые муджтехиды, согласно предосторожности, издали фетвы, на основании которых после выполнения вышеописанных действий, следует вновь коснуться земли ладонями, и обтереть поверхности рук.