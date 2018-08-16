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Новости » Новости по миру

В Ливии 45 сторонников Каддафи приговорили к смертной казни

Уголовный суд в ливийской столице приговорил 45 человек к смертной казни за причастность к массовому расстрелу повстанцев в ходе боев за Триполи в августе 2011 года.

Как передает Islam.az, об этом сообщает портал «Ахир Ньюс» со ссылкой на решение суда.

Решение суда окончательное. Еще 54 человека получили различные тюремные сроки, отмечает портал.

Судебное дело касается событий августа 2011 года, когда выступающие против власти многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи мятежники из различных «революционных» отрядов вели наступление на позиции правительственных подразделений.

В одном из пригородов ливийской столицы отряд повстанцев попал в окружение и был полностью уничтожен лояльными старой власти военными.

В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

После свержения и убийства в 2011 году Каддафи Ливия переживает период острого кризиса.


Опубликовано:16 Август, 2018  13:49, ]]>Печать]]>
 
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