США введут очередные санкции против Турции

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении Турции.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на агентство Bloomberg.

Вашингтон требует освободить арестованного в Турции евангелистского пастора Эндрю Брансона.

Анкара отказывается это сделать, отмечая, что пастор обвиняется в поддержке террористов.

10 августа США вдвое повысили пошлины на турецкие сталь и алюминий - до 50% и 20% соответственно.

В ответ турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о бойкоте всей электроники из США и значительно повысил пошлины на ряд американских товаров.