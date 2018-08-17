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США введут очередные санкции против Турции

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении Турции.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на агентство Bloomberg.

Вашингтон требует освободить арестованного в Турции евангелистского пастора Эндрю Брансона.

Анкара отказывается это сделать, отмечая, что пастор обвиняется в поддержке террористов.

10 августа США вдвое повысили пошлины на турецкие сталь и алюминий - до 50% и 20% соответственно.

В ответ турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о бойкоте всей электроники из США и значительно повысил пошлины на ряд американских товаров.


Опубликовано:17 Август, 2018  10:45, ]]>Печать]]>
 
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