Турция объявила бойкот iPhone

Турецкие ретейлеры перестали закупать смартфоны iPhone после соответствующего призыва президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом передает İslam.az cо ссылкой на Hürriyet. Так Анкара собирается ответить Вашингтону на введенные санкции и пошлины.

Онлайн-магазин Dogubank отменил уже сделанные заказы на iPhone на октябрь и ноябрь на общую сумму в 50 миллионов долларов.

Бойкот распространился и на другую электронику, но в меньших масштабах.

Во многих городах Турции американские телефоны и другие устройства исчезли с полок магазинов.

Газета отмечает, что новые заказы «как отрезало ножом».

14 августа Эрдоган призвал жителей Турции отказаться от закупок американских товаров, в первую очередь электроники.

Любителям продукции Apple он посоветовал переходить на Samsung.

Турецкий президент заявил, что страна может производить товары более высокого качества и не закупать их за границей за иностранную валюту.