ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Столкновения в Газе: погиб палестинский медик Столкновения в Газе: погиб палестинский медик
Нынешней ночью исполняется годовщина шахады имама Мухаммада Таги (а) Нынешней ночью исполняется годовщина шахады имама Мухаммада Таги (а)
Эрдоган: Турция будет бойкотировать американскую электронную продукцию Эрдоган: Турция будет бойкотировать американскую электронную продукцию
Подписана конвенция о правовом статусе Каспия Подписана конвенция о правовом статусе Каспия
Стартовал семинар, посвященный молодежной стратегии ОИС Стартовал семинар, посвященный молодежной стратегии ОИС

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Авг.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Новости » Новости по миру

Турция объявила бойкот iPhone

Турецкие ретейлеры перестали закупать смартфоны iPhone после соответствующего призыва президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом передает İslam.az cо ссылкой на Hürriyet. Так Анкара собирается ответить Вашингтону на введенные санкции и пошлины.

Онлайн-магазин Dogubank отменил уже сделанные заказы на iPhone на октябрь и ноябрь на общую сумму в 50 миллионов долларов.

Бойкот распространился и на другую электронику, но в меньших масштабах.

Во многих городах Турции американские телефоны и другие устройства исчезли с полок магазинов.

Газета отмечает, что новые заказы «как отрезало ножом».

14 августа Эрдоган призвал жителей Турции отказаться от закупок американских товаров, в первую очередь электроники.

Любителям продукции Apple он посоветовал переходить на Samsung.

Турецкий президент заявил, что страна может производить товары более высокого качества и не закупать их за границей за иностранную валюту.


Опубликовано:17 Август, 2018  10:50, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
17 Август, 2018
Полиция проводит очередной допрос Нетаньяху
17 Август, 2018
Госдеп США назвал условия для начала диалога с Ираном
17 Август, 2018
Авиация Ирака наносит удары по оперативному штабу ИГИЛ в Сирии
17 Август, 2018
США введут очередные санкции против Турции
16 Август, 2018
В Кабуле совершено нападение на центр подготовки афганской армии

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
17 Август, 2018

Еще двое арестованы в связи с событиями в Гяндже
17 Август, 2018
Полиция проводит очередной допрос Нетаньяху
17 Август, 2018

Крупнейший провал ЦРУ: казнены 30 американских агентов
17 Август, 2018
Госдеп США назвал условия для начала диалога с Ираном
17 Август, 2018
Авиация Ирака наносит удары по оперативному штабу ИГИЛ в Сирии
17 Август, 2018

Если во время лунного и солнечного затмения у женщины месячные, то должна ли она потом выполнить искупление пропущенного намаза-аят? Ислам в вопросах
17 Август, 2018
Турция объявила бойкот iPhone
17 Август, 2018
США введут очередные санкции против Турции
16 Август, 2018
В Кабуле совершено нападение на центр подготовки афганской армии
16 Август, 2018
Большинство американцев недовольны работой Трампа
16 Август, 2018

В Ливии 45 сторонников Каддафи приговорили к смертной казни
16 Август, 2018

Сколько раз следует коснуться ладонями земли при тайаммуме: 1 или 2 раза? Ислам в вопросах
16 Август, 2018

Катар вложит $15 млрд в экономику Турции
16 Август, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 87 раз за сутки
15 Август, 2018

Пресс-секретарь президента Турции: Экономическая ситуация стабилизируется
15 Август, 2018

Президент Ирана: Подписание Конвенции по Каспию предотвратило заговор США и НАТО
15 Август, 2018

Из Азербайджана отбыла последняя группа паломников в хадж
15 Август, 2018

Турция на грани энергетического коллапса
15 Август, 2018

Последние минуты жизни детей, убитых саудитами Видео
15 Август, 2018

Каково отношение Ислама к реинкарнации? Ислам в вопросах
15 Август, 2018

Госдеп: США не причастны к экономическим проблемам Турции
15 Август, 2018
Израильские военные ранили ребенка на границе Газы
14 Август, 2018

Эрдоган: Турция будет бойкотировать американскую электронную продукцию
14 Август, 2018
Талибы захватили военную базу на северо-западе Афганистана
14 Август, 2018

Агентство продбезопасности обратилось к населению в связи с праздником Гурбан
14 Август, 2018

Возможно ли, что Коран искажен? Ислам в вопросах
14 Август, 2018

В Азербайджане обнародовано время праздничного намаза
14 Август, 2018
Похороны в Йемене переросли в антиамериканские протесты
14 Август, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 88 раз за сутки
13 Август, 2018

Стартовал Африканский семинар, посвященный реализации молодежной стратегии ОИС
13 Август, 2018
Учитель-мусульманин лишился работы за нежелание касаться женщин
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com