Читатель спрашивает: Если во время лунного и солнечного затмения у женщины месячные, то должна ли она потом выполнить искупление пропущенного намаза-аят?

Согласно шариату, во время некоторых природных явлений, в том числе при солнечно ми лунном затмении, следует выполнить намаз-аят. В период месячных женщина не может выполнять намазы, и, согласно мнению большинства муджтехидов, она освобождена и от искупления этого намаза. Из покойных муждтехидов аятолла Фазиль Ленкарани в свое время издал фетву, согласно которой для обязательной предосторожности женщина обязана выполнить искупление пропущенного намаза-аят после окончания месячных.