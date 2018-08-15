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Новости » Точка зрения

Крупнейший провал ЦРУ: казнены 30 американских агентов

В 2017 году после публикации в The New York Times стало известно об одном из крупнейших провалов в истории агентуры ЦРУ: с 2010 по 2012 год в Китае были убиты и арестованы десятки американских агентов, а создававшаяся десятилетиями сеть была фактически разрушена.

Как передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az, в ходе расследования в США был задержан бывший сотрудник ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли — предполагалось, что именно он сдал китайцам агентурную сеть; в январе 2018 года ему предъявили официальные обвинения. 15 августа издание Foreign Policy опубликовало материал, из которого следует, что казнены были 30 сотрудников ЦРУ и их китайских связных — а сеть вскрыли не только из-за предателя, но и из-за ошибок в системе коммуникации.

Причины инцидента, произошедшего в Китае, расследовала специальная комиссия ЦРУ и ФБР. Она выявила три потенциальных направления — предательство, неаккуратная работа самих агентов, которых смогли обнаружить китайские власти, и утечки в системе коммуникаций. В итоге следователи пришли к выводу, что причиной стала комбинация всех трех факторов.

Как рассказали собеседники Foreign Policy, когда ЦРУ начинает работу с новым агентом, ведомство обычно использует временную систему связи. Она позволяет куратору удаленно общаться с источником, но полностью отделена от основной сети ЦРУ — чтобы обеспечить безопасность на случай, если новый источник окажется двойным агентом.

В ходе расследования выяснилось, что временная система ЦРУ содержала техническую ошибку. Из-за этого через нее можно было получить доступ к общей системе, которую агентство использует для связи с проверенными источниками. По всей видимости, китайские специалисты проникли во временную систему через двойного агента или через компьютер одного из раскрытых Ли источников; оттуда они смогли попасть в общую базу и раскрыть всю сеть.

Система связи, использовавшаяся ЦРУ в Китае, первоначально разрабатывалась для проведения операций на Ближнем Востоке. Как отмечают собеседники Foreign Policy, там совсем другая специфика разведывательной работы и более низкий уровень безопасности: в Китае специалисты обучены гораздо лучше.

Китайские спецслужбы могли поделиться информацией об уязвимости в сетях связи ЦРУ с Россией. На это указывает тот факт, что примерно в то же время, когда у резидентуры в Китае начались проблемы, в России сразу несколько источников внезапно разорвали отношения со своими кураторами из ЦРУ.

Случившееся, по словам собеседников Foreign Policy, привело к тому, что американские разведчики теперь обсуждают преимущества менее технологичных способов получения информации от источников. В Китае многие сотрудники ЦРУ теперь предпочитают лично встречаться со своими агентами — пусть это и отнимает намного больше времени.


Опубликовано:17 Август, 2018  15:08, ]]>Печать]]>
 
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