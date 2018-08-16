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Еще двое арестованы в связи с событиями в Гяндже

Генпрокуратура, Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности распространили совместную информацию в связи с террористическим актом и массовыми беспорядками в Гяндже.


Как передает Islam.az, в информации говорится:

«Как сообщалось, 3 июля 2018 года против главы Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева и сотрудника полиции Гасыма Ашбазова был совершен целенаправленный и заранее спланированный террористический акт, 10 июля радикально настроенная религиозная группа, совершив массовые беспорядки и поддержав террористический акт, применила силу и убила двух сотрудников полиции. По этим и другим фактам было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В результате продолжения расследования и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что исполнитель совершенного 3 июля преступления Юнис Сафаров, находящийся в настоящее время под арестом, вместе с близкими знакомыми Эльдаром Оруджевым, Азером Алиевым и Махиром Азизовым приняли решение вести против правительственных органов партизанскую войну с целью создать в Азербайджане шариатское государство.

С этой целью они в 2012 году прошли боевую подготовку в одной из зарубежных стран и летом того же года прибыли в Гянджу и приобрели у находящегося в настоящее время под арестом Гамлета Абдуллаева автомат Калашникова и пистолет Макарова. Но тогда они не смогли осуществить задуманное, поэтому вернули оружие Гамлету Абдуллаеву и покинули Гянджу.

Склонный к религиозному радикализму Гамлет Абдуллаев вместе с разделяющим его радикальные религиозные взгляды и уничтоженным 21 июля 2018 года в результате спецоперации Анаром Багировым купил данное оружие и еще один пистолет Макарова у жителя Гянджи Пярвиза Байрамова и погибшего в автомобильной аварии в 2015 году Мухаммеда Азизова за 500 манатов.

После того как Юнис Сафаров, обвиняемый в совершении террористического акта против главы ИВ Гянджи Эльмара Велиева, временно вернул оружие, Гамлет Абдуллаев отдал пистолет Макарова Пярвизу Байрамову, автомат Калашникова - своему дяде, жителю Гянджи Айдыну Гурбанову, а пистолет Марголина - Анару Багирову.

С целью найти спрятанное Айдыном Гурбановым и Анаром Багировым оружие и боеприпасы по их адресам был проведен обыск. В результате на чердаке здания, где жил Айдын Гурбанов, был обнаружен автомат Калашникова, 56 патронов к нему и обойма, в подвале здания, где жил Анар Багиров - пистолет Марголина, 47 патронов к нему, 132 автоматных патрона, еще 273 автоматных и пистолетных патрона, спрятанных в банке из под масла Teksun, 8 обойм, а также 36 компакт-дисков, содержащих материалы экстремистского содержания.

В отношении Айдына Гурбанова и Пярвиза Байрамова было возбуждено уголовное дело по статье 228.3 УК АР и избрана мера пресечения в виде ареста.

Интенсивно продолжаются соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу».


Опубликовано:17 Август, 2018  18:54, ]]>Печать]]>
 
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