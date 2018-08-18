Израильские силовики убили еще трех палестинцев

Израильские полицейские застрелили араба, который напал на них с ножом в историческом центре Иерусалима, сообщили правоохранительные органы страны.

Об этом передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Полицейские отмечают, что нападавший нейтрализован, местные СМИ сообщают о его гибели.

«Злоумышленник, вышедший с Храмовой горы… приблизился к группе полицейских, дежуривших в этом районе, и попытался ударить одного из них ножом.

В ходе схватки по подозреваемому был открыт огонь, и он был нейтрализован», - описывает произошедшее пресс-служба полиции.

Со стороны полицейских и случайных прохожих пострадавших нет.

В нападавшем опознали 30-летнего жителя арабского города Умм аль-Фахма, который расположен на севере Израиля.

После инцидента полиция эвакуировала посетителей с территории комплекса мечетей на Храмовой горе и проводит там следственные мероприятия.

Также сообщается, что двое палестинцев погибли, почти 300 ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.

Об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Выступления продолжают четырехмесячную череду протестных акций «Великого марша возвращения», которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.