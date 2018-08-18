Израильские силовики убили еще трех палестинцев

Израильские полицейские застрелили араба, который напал на них с ножом в историческом центре Иерусалима, сообщили правоохранительные органы страны.
Об этом передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.
Полицейские отмечают, что нападавший нейтрализован, местные СМИ сообщают о его гибели.
«Злоумышленник, вышедший с Храмовой горы… приблизился к группе полицейских, дежуривших в этом районе, и попытался ударить одного из них ножом.
В ходе схватки по подозреваемому был открыт огонь, и он был нейтрализован», - описывает произошедшее пресс-служба полиции.
Со стороны полицейских и случайных прохожих пострадавших нет.
В нападавшем опознали 30-летнего жителя арабского города Умм аль-Фахма, который расположен на севере Израиля.
После инцидента полиция эвакуировала посетителей с территории комплекса мечетей на Храмовой горе и проводит там следственные мероприятия.
Также сообщается, что двое палестинцев погибли, почти 300 ранены в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.
Об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Выступления продолжают четырехмесячную череду протестных акций «Великого марша возвращения», которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.