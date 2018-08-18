Трамп: Турция ведет себя очень плохо

Турция ведет себя «не по-дружески», удерживая пастора Эндрю Брансона, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

«Турция ведет себя не по-дружески… Считаю, что Турция ведет себя очень плохо», — сказал он, добавив: «Мы не собираемся сидеть и терпеть это… Дело еще не кончено».

Отметим, что сегодня суд Измир вновь отказался освободить из-под домашнего ареста задержанного по обвинению в пособничестве террористам американского пастора Эндрю Брансона.

Это уже третья попытка адвоката Брансона Исмаила Джема Халавурта опротестовать вердикт суда об аресте пастора.