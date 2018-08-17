Читатель спрашивает: Что означает «кальмейи-таййиба»?

В переводе с арабского языка это выражение означает «прекрасное слово». Это же выражение встречается и в Коране: «К Нему восходит прекрасное слово, и праведное деяние возносит прекрасное слово» (Фатир, 10). Ученые истолковывают выражение «аль-калимут-теййиб» (прекрасное слово) как правильное убеждение, слово единобожия, зикр. Обобщая это, в Исламе традиционно «кальмейи-таййиба» называют предложения, воплотившие в себе основы религиозных убеждений. Если выражаться конкретнее, то из предложения о шахаде убирают выражение «ашхаду ан» (свидетельствую), а вот оставшаяся часть называется «кальмейи-таййиба»?