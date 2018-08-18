Террористы атаковали американских военных

Террористы ИГИЛ организовали три вооруженных нападения на расположение сил США в приграничной с Ираком сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Как сообщает Islam.az со ссылкой на Anadolu, атаки были осуществлены в ночь на 18 августа одновременно с трех направлений по району крупнейшего месторождения нефти – «Аль-Омар».
В атаке, с участием десятков террористов, использовались заминированные автомобили.
Американские военные вызвали на подмогу авиацию Международной коалиции во главе с США.
Большинство нападавших убиты. Погибли также пять мирных жителей.