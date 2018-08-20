Президент США Дональд Трамп пошутил про ислам во время обсуждения возможностей урегулирования палестино-израильского конфликта с королем Иордании Абдаллой II в июне.

Как передает İslam.az, саркастические слова Трампа вспомнил монарх на встрече 2 августа с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дриан, сообщает портал Axios со ссылкой на несколько источников.

В ходе встречи с Трампом иорданский правитель заявил, что многие палестинцы предпочли бы жить в одном государстве с израильтянами и иметь равные права. «Результатом этого будет то, что Израиль потеряет свой еврейский характер», - считает глава государства.

«То, что вы говорите, имеет смысл. Но в сценарии с объединением мусульманской Палестины и иудейского Израиля премьер-министра Израиля через несколько лет будут звать Мухаммед», - саркастично ответил американский лидер.

Король ответил Трампу, что мирный план США будет приемлем лишь тогда, когда его представят на согласование европейским и арабским государствам.

В декабре 2017 года президент США признал Иерусалим столицей Израиля и призвал перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Генеральная Ассамблея ООН проголосовала против признания Иерусалима столицей Израиля. В феврале стало известно, что власти США разрабатывают план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Израиль готов к сотрудничеству с США после признания последними Иерусалима, однако палестинцы отказались от сотрудничества с Соединенными Штатами после этого шага.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в других городах.