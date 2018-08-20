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Когда Курбан-байрам и чему он нас учит?

Наступает священный праздник Курбан-байрам (В этом году он приходится на 22-е августа). Как и весь мусульманский мир, мусульмане Азербайджана отметят праздник Курбана, кто то принесет в жертву животных, которых раздаст соседям, родственникам, нуждающимся, кто то пойдет в гости к близким, посетит могилы усопших, кто то вновь поразмышляет о смысле праздника - каждый получит благодать от этого праздника по мере своего восприятия.

Находящиеся в Хадже паломники в этот день побьют камнями каменные столбы символизирующие Сатану, исполнят жертвоприношение, постригутся и закончат основную часть паломничества.

Праздник Курбана это один из двух великих праздников в Исламе. Т.е. по Исламу, если в году есть два значимых и достойных быть праздником дня, то один из них Курбан, десятый день зульхиджы. Но дело в том, что если значимость праздника Рамазан, являющейся результатом месячной борьбы со страстями в принципе понятен, значимость праздника Курбан, который к сожалению, обычно ограничивается лишь жертвоприношениями бывает понятен не всем. Действительно, неужели, как говорил Ходжа Насреддин, весь смысл Курбан Байрама строится лишь на овце, которого приносят в жертву?

Лучший ответ на этот вопрос дал Али Шариати в книге «Хадж», в главе «Жервтоприношение». Курбан-байрам не является всего лишь днем жертвоприношения животных. Курбан-байрам это символ готовности отказаться ради воли Всевышнего от всего, что любишь, что дорого тебе, от всех ценностей этого мира и готовности принести все это в жертву ради Аллаха, если будет нужно.

Курбан-байрам достался нам от пророка Ибрагима (Авраама).

Ибрагим, всю жизнь посвятивший борьбе за единобожие, во время этой борьбы неоднократно подвергающийся пыткам, готовый отказаться от жизни, семьи, имущества, приговоренный быть преданным огню за взгляды и чудом Всевышнего спасшийся от этого огня, вплоть до старости не имеет детей, бывает лишенным этого, может самого ценного, дара на земле. Но когда его постигает старость, Аллах все же одаривает его этим даром – у Ибрагима рождается сын, Исмаил. Всю свою любовь Ибрагим проецирует на своего сына, принимая его как дар Всевышнего ему. Однако пока он не знает, что Исмаил будет одним их последних его искушений в этом мире. Испытанием, перед которым его прежние невзгоды за веру, его изгнание, преследование, предание огню покажутся незначимыми.

Исмаил становится прекрасным юношей. Гордость любящего отца. О чем только не мечтает Ибрагим для своего сына.. И в такой момент Всевышний ниспосылает откровение и объявляет его последнее испытание – Исмаил должен быть принесен в жертву ради Аллаха. Трудно представить, как может переживать и чего только передумать отец в такой момент. И известно на что только не шел Сатана, чтобы помещать исполнению этой воли Аллаха. Сатана, играя отцовскими чувствами Ибрагима призывал его отказаться от этой воли Всевышнего, искушая Исмаила внушал ему выступить против отца ради сохранения жизни, умолял мать Исмаила Хаджара (Агар) не пускать Исмаила с отцом чтобы якобы спасти его. Однако никто их этой троицы, оказавшихся перед сложнейшим выбором – между любовью своему чаду, страсти жизни и волей Аллаха, не послушался Сатаны и все подчинились воле Всевышнего.

Испытание длилось вплоть до процедуры жертвоприношения, приставления ножа к горлу Исмаила и попыткой совершить жертвоприношение. И лишь после этого Аллах объявляет Ибрагиму, что это было всего лишь испытанием и поручает принести в жертву овцу.

Ибрагим, для которого все ценности мира давно не имели значения, таким образом был подвергнут испытанию единственным к чему питал любовь в этом мире - сыном и доказал, что готов своими руками принести в жертву сына во имя любви и покорности Всевышнему.

Каждый из нас таков. Любим что то в этом мире. Что то земное имеет для нас жизненную важность. Для кого это деньги, имущество, сокровища, для кого то власть, должность, тщеславие, для кого то нечто или некто другое. У каждого из нас есть свои «Исмаилы» в душе. Курбан-байрам учит нас быть готовыми принести в жертву наши «Исмаилы» ради Всевышнего. Пророк Ибрагим продемонстрировал всем последователям аврамистических религий, в особенности нам мусульманам, утверждающим, что именно мы сохранили истинную веру, великий урок. Этот урок – быть готовым отказаться от всего земного, какую бы ценность она не представляла и принести все это в жертву, там, где на то есть воля Всевышнего, где исполнение Его воли не обходится без таких жертв. Это урок о том, что испытания никогда не заканчиваются , это урок о Празднике высшего приближения к Аллаху(1).

Именно поэтому Аллах избрал этот день среди других дней года, объявив одним их двух праздников, рекомендовав нам сохранить память о жертвоприношении Ибрагима, и если придется, исполнить его смысл самим.

Прошу Аллаха не посылать нам испытаний, которых мы не осилим и поздравляю всех мусульман с Праздником Курбан-байрам.

(1) Курбан - происходит от арабского слова «гурб» - «близость» и означает высшую степень близости (к Аллаху)


Опубликовано:20 Август, 2018  12:32, ]]>Печать]]>
 
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