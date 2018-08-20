Катар и Турция подписали соглашение на 15 миллиардов

Центральный банк Турции и Центральный банк Катара в Дохе подписали Двустороннее соглашение по обмену валют (своповое соглашение).

Как передает İslam.az со ссылкой на агентство «Анадолу», документ стал первым шагом в рамках реализации проекта по инвестированию Катаром в экономику Турции 15 млрд долларов.

Свои подписи под документом поставили главы Центробанка Турции Мурат Четинкая и Катара Абдулла бин Сауд Аль-Тани.

Церемония подписания состоялась в головном офисе ЦБ Катара.

Целью соглашения является упрощение взаимных расчетов в нацвалютах при осуществлении торговых операций между двумя странами, а также поддержка финансовой стабильности. Кроме того, соглашение будут способствовать укреплению финансовых резервов страны.

Напомним, что ранее в ходе встречи в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани обсудили двусторонние связи и ситуацию в регионе.

В ходе встречи аль-Тани заявил о намерении Катара в кратчайшие сроки напрямую инвестировать в экономику Турции 15 млрд долларов.