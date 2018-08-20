Ураганный ветер с дождем обрушился на Мекку (Видео)

В Мекке, куда в настоящее время собрались миллионы мусульман для совершения хаджа, накануне разыгралась непогода. На город обрушился ливень. Штормовой ветер буквально срывал палатки и развевал покрывала Каабы, передает Islam.az.

Паломники вынуждены были совершать обряды хаджа переехав в палаточный городок в долине Мина.

Как сказал Report официальный представитель Управления мусульман Кавказа, член азербайджанской миссии хадж, находящийся сейчас в Саудовской Аравии Хамдулла Бабаев, азербайджанские паломники не пострадали во время непогоды. Некоторые из них были в Мине, остальные же находились в отеле.

Отметим, что из Азербайджана для совершения хаджа в Мекку отправились 1260 человек из подавших заявки 1440.