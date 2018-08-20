Трамп депортирует Меланию в случае развода

Уволенная со скандалом бывшая помощница главы Белого дома считает, что жена Дональда Трампа Мелания хочет развестись с ним

Бывшая помощница главы Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман заявила, что Дональд Трамп найдет способ депортировать свою жену Меланию Трамп из США, если она подаст на развод. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на ее книгу.

По словам экс-помощницы Трампа, он аннулирует гражданство своей жены, если она станет причиной его "окончательного унижения" во время его президентства.

"Он мстительный человек", - заявила она.

Первая леди США является уроженкой города Ново-Место в Словении.

По сообщениям СМИ, получила Грин карту через программу для людей с "исключительными способностями", или "визу Эйнштейна" и получила американское гражданство в 2006 году. Эта программа рассчитана на академических исследователей, бизнес-работников и тех, кто участвует в поддержании национальных и международных стандартов.

В ходе предвыборной кампании Трампа она заявила, что стала гражданкой США на законных основаниях и пообещала провести пресс-конференцию по этому поводу, но этого не произошло.

Маниголт-Ньюман считает, что Трамп мог купить гражданство США для бывшей модели. Мелания Трамп, по ее словам, не может дождаться, когда закончится президентский срок ее супруга, чтобы подать на развод.

44-летняя Омароса Маниголт-Ньюман ранее была одной из наиболее известных адвокатов Трампа в среде афроамериканцев. Она была уволена со скандалом. 14 августа в продажу вышла ее книга "Свихнувшийся: Отчет инсайдера о Белом доме Трампа". Она обвиняет Трампа в недостаточной квалификации, расизме, женоненавистничестве и нарцисизме.

13 августа Маниголт-Ньюман заявила, что тайно записывала разговоры в Белом доме. В частности, она записывала разговоры в ситуационной комнате, куда запрещено приносить телефоны и записывающие устройства.