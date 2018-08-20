Деяния дня Арафа и Курбан

Среди желательных деяний 9-го дня месяца зильхиджа самое важное место занимает гусль (большое омовение). Совершение поста также является богоугодным делом (нельзя забывать, что на следующий день, то есть в день праздника Курбан, совершение поста является грехом).

Чтение "молитвы арафа", принадлежащий Имаму Хусейну (а), в день арафы, также является богоугодным делом. Сыновья Галиба Асади, Бишр и Башир передают, что Имам Хусейн (а) прочел эту молитву в день арафы, стоя слева от холма в долине Арафат, повернувшись лицом по направлению к Каабе и держа руки на уровне лица (в положении гунут), в очень кротком состоянии. Эта молитва очень объемна и полностью приведена в книге "Мафатихуль-джинан".

Совершение в день арафы после намаза аср двухракатного намаза также является хорошим деянием. В первом ракате читаются суры "Фатиха" и "Ихлас", а во втором – "Фатиха" и "Кяфирун". Также одобряется в день арафы совершение 4-хракатного желательного намаза (в каждом ракате необходимо 1 раз прочитать суур "Фатиха" и 50 раз суру "Ихлас").

В день арафы рекомендуется прочитать следующую молитву:

"Субханаллази фис-самаи аршух. Субханаллази фил-арзи хукмух. Субханаллази фил-губури газаух. Субханаллази фил-бахри сабилух. Субханаллази фин-нари султанух. Субханаллази фил-джаннати рахматух. Субханаллази фил-гийамати адлух. Субханаллази рафаас-сама. Субханаллази басатал-арз. Субханаллази ла малджа вя ла манджа минху илла иляйх".

Перевод: "Свят Тот (то есть Аллах), чей трон располагается на небесах, а на земле господствует его власть. Свят Тот, чья воля воплощается в могилах, а вода по Его велению возвращается в русло. Свят Тот, чьей воле подчиняется огонь (Ад), Его милость обуяла Рай, в Ссудный день главенствует его справедливость. Свят Тот, кто воздвиг небеса, распростер землю. Ни на кого нельзя положиться, кроме него, невозможно скрыться от Его указов и найти защиту у кого-либо, кроме Него".

После этого 100 раз повторяется "Субханаллаху валь-хамдулиллахи вя ля иляха илляллаху валлаху акбар". Перевод: "Свят Аллах. Слава Аллаху. Нет Божества кроме Аллаха. Аллах превыше всего". Читается сура «Ихлас» и «Аятуль-курси» 100 раз, произносится салават Пророку (с) и его семейству. После этого 10 раз читается следующая молитва:

«Ля иляха илляллаху вахдаху ла щарика лях. Ляхуль-мульки вя ляхуль-хамд. Йухйи вя юмиту вя юмиту вя йухйи вя хува хаййун ла йамут. Биядихиль-хейру вя хува аля кулли шейин гадир».

Перевод: «Нет Божества кроме Аллаха. Един Он и нет у Него сотоварищей. Он дарует жизнь и лишает жизни, он лишает жизни и дарует жизнь. А сам неподвластен смерти и вечно живой. Добро в Его власти и Он на все способен». После этого 10 раз повторяется: «Астагфируллахаллязи ля иляха илла хувял-хаййуль-гаййум вя атубу иляйх».

Перевод: «Молю о прощении грехов и каюсь пред Аллахом, единственного Божества, вечно живого и сущего». После этого по 10 раз повторяются «йа Аллах», «йа Рахман» и «йа Рахим». После этого 10 раз произносится: «Йа бадиас-самавати вяль-арз. Йа зял-джалали валь-икрам». Перевод: «О, Создатель небес и земли. О, величественный и милосердный». После этого повторяются следующие зикры: «Йа хаййу йа гаййум» (О, живой и сущий Аллах), «йа ханнану йа маннан» (О, милостивый Аллах, которому все благодарны ), «ля иляха илла ант» (Нет Божества кроме Тебя) и «аминь».

А в конце читается эта молитва: «Аллахумма инни асалука йа ман хува аграбу илеййа мин хаблил-варид. Йа ман йахулу бейнал-мари вя гальбих. Йа ман хува бил-манзарил-аля ва бил-уфугил-мубин. Йа ман хувар-рахману алал-арш истава. Йа ман лейса камилихи шей. Ва хувас-самиуль-басир. Асалука ан тусаллийа аля Мухаммадин ва али-Мухаммад».

Перевод: «Аллах, молю тебя о своей нужде. О, Тот, кто ближе мне моей аорты! О, связывающий душу и человека. О, всевидящий и всеслышащий! О, Милостивый, властитель Небес! О, единственное Божество! Пусть снизойдет Твое благословение на Мухаммада и его семейство!». После этого человек должен произнести свои желания. После этой молитвы вероятность реализации желания человека очень высокая.

В ночь с дня арафа на праздник Курбан желательно бодрствовать до утра (совершать ахья) и молиться, читать дуа Нудба, специальное зийаратнаме Имама Хусейна (а) в праздник Курбан, 48-ую молитву Имама Зейнуль-абидина (а) из «Сахифейи-Саджадиййа» (дуа пятницы и праздника Курбан). Объем каждой из молитв достаточно велик и их текст приводится в книге «Мафатихуль-джинан». Начиная с намаза зохр дня праздника Курбан до утреннего намаза 12-го дня месяца зиль-хиджа в конце 10-ти намазов богоугодным является произношение следующего такбира: «Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илляллах, валлаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахиль-хамд. Аллаху акбару аля ма хадана. Аллаху акбару аля ма разагна мин бахиматиль-анам. Вальхамдулиллахи ма аблана». Перевод: «Аллах превыше всего, Аллах превыше всего, нет Божества кроме Аллаха и Аллах превыше всего, Аллах превыше всего и слава принадлежит Аллаху. Аллах превыше всего, потому что одаривает нас, дает пропитание посредством домашних животных. Слава Аллаху, что Он испытывает нас».

Необязательно выполнение всех перечисленных обрядов, можно совершить только то, что в силах сделать человек, но каждый их этих деяний имеет саваб у Всевышнего.