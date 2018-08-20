Читатель спрашивает: Какого возраста должно быть жертвенное животное? Имеет ли значение пол животного?

Жертвенное животное должно быть здорово и без изъянов. Нельзя приносить в жертву больное и слишком слабое животное.

Жертвенному барану должно быть минимум 7 месяцев. Но, согласно предосторожности, лучше принести в жертву барана, которому исполнился год. Эти указания относятся к шиитскому фикху. У ахли-сунны же барану обязательно должен исполниться год. Но если баран меньшего возраста по размерам похож на годовалого барана, то его можно принести в жертву.

Что касается пола животного, то относительно этого нет конкретного указания. Более одобряемо принести в жертву самца. Но это не обязательно, а желательно.