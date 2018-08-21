Кабул подвергся ракетному обстрелу во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани по случаю праздника Гурбан.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TOLO news.

Атака произошла в 09:00 по местному времени. По информации телеканала, целью обстрела был президентский дворец. "Существуют группы, которые продолжают насилие. Ракетами они не смогут остановить развитие Афганистана", - заявил президент Гани.

Об ущербе, нанесенном в результате обстрела, не сообщается. Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.