Ответы на самые часто задаваемые вопросы о курбане

В ответ на очень часто задаваемые читателями вопросы, ниже приводится информация, которую должен знать каждый, приносящий жертву.

Каких животных можно приносить в жертву?

Согласно исламскому шариату, жертвой может быть верблюд, корова, козел и овца. Основанием для этого служат 28 и 34 аяты суры "Хадж" Священного Корана. В этих аятах условием жертвы указывается ее принадлежность к домашним животным, называемым "аннам". А в 143-144 аятах суры "Аннам" указывается, что к категории "аннам" относятся выше указанные 4 породы домашних животных.

Поэтому жертвой не могут считаться куры, петухи и другие животные, которых многие режут, ошибочно руководствуясь тезисом, мол "в Курбан байрам обязательно необходимо что то резать".

Какие требования по шариату предъявляются к жертвенному животному?

Жертвенное животное, прежде всего, должно быть здоровым и без изъянов. Невежливо и греховно приносить ради Аллаха в жертву слепое, безрогое, хромое, кастрированное, имеющее изьян в каком-либо органе животное. Животное не должно быть больным и слабым, не должно считаться уже постаревшим. Верблюду как минимум должно исполниться 5 лет, и он должен перейти в 6-ой год своей жизни. Достаточно, чтобы корове и козе исполнилось 2 года, и они перешли в третий год своей жизни. А овца должна как минимум завершить 7 месяц своей жизни и перейти в восьмой. Однако для предосторожности, будет лучше, если овце исполнится год. Эти указания относятся к джафаритскому фикху. Согласно мазхабу ахли-сунны, обязательным условием является достижение овцы и козла годовалого возраста. Однако если ягненок младше одного года будет выглядеть как годовалая овца, то его разрешается приносить в жертву. Согласно ахли-сунне, корове должно исполниться как минимум 2 года, а верблюду – 5 лет.

Обязательно ли жертвенное животное должно быть самцом? Можно ли приносить в жертву самку?

Жертвенное животное не обязательно должно быть самцом. Представления о том, что жертвенное животное обязательно должно быть самцом, скорее всего, связано с тем, что животное, ниспосланное вместо Его Светлости Исмаила (а), было самцом.

Можно ли приносить жертву в складчину?

Согласно мазхабу ахли-сунны, овцу и козла нельзя резать в складчину, эти животные должны приноситься в жертву одним человеком. А вот верблюда и корову могут приносить в жертву до 7 человек вместе. По шиитскому мазхабу, каждый человек должен самостоятельно приносить жертву.

Однако это относится к тем, кто приносит жертву во время Хаджа. А те, которые хотят принести жертвоприношение вне Хаджа, если им трудно платить за целое животное одному, то могут принести жертвоприношение в складчину. (т.е. когда объединяются несколько человек и приносят одно животное в жертву вместе). Но все таки считается лучше, если каждый будет приносить жертву самостоятельно.

Обязательно ли жертва должна приноситься в праздник Курбан?

Конечно же, лучше резать жертвенное животное в день Курбан байрам (эйдуль-азха). Однако возможно приносить жертву и в последующие два дня.

Как нужно резать жертвенное животное?

Жертвенное животное укладывают на землю лицом к Кыбле. Острым железным (металлическим) ножом разом перерезаются 4 крупные жилы в глотке (гортань, дыхательная трубка и еще две жилы). Нельзя перерезать жилы с некоторым интервалом (жертвоприношение верблюда несколько отличается от вышеописанного). Жертвенное животное должен резать мусульманин. Животное укладывается мордой и ногами по направлению к Кыбле (на левом боку). В процессе резания надо произнести имя Аллаха. То есть человек, перерезающий жилы животного должен сказать "бисмиллях" или похожий зикр, являющийся именем Аллаха. Животное, которое было намеренно зарезано без произношения имени Аллаха, считается падалью, и употреблять его мясо не допускается. Из горла животного должно вытечь достаточное количество крови.

Во время жертвоприношения желательно соблюдать некоторые условия. Например, связать передние и одну из задних ног овцы, а одну ногу оставить свободной (с целью создания условий для движения после того, как овце перережут глотку). Желательно связать все ноги корове, а хвост оставить свободным, верблюду связать передние ноги снизу до колен или же до груди, а задние оставить свободными. Приносящий жертву также по возможности должен стоять лицом к Кыбле, перед жертвенным животным надо поставить воду, чтобы тот смог выпить. Кроме того, чтобы не доставлять животному мучений, необходимо остро заточить нож и перерезать глотку как можно быстрее. Поэтому было бы лучше, если неопытный человек поручит это дело более опытному.

Нежелательным является приношение в жертву перед другими животными, резать от шеи к гортани, отрывать голову до того, как животное испустит дух. Кроме того, нежелательно без надобности резать животное в ночь на пятницу и в пятницу до полудня (Конечно же, если день Курбан байрама приходится на пятницу, то эта нежелательность устраняется).

Какие дуа надо читать при жертвоприношении?

При жертвоприношении обязательно надо произнести имя Аллаха (например, "бисмиллях"). Читать какую либо молитву не обязательно, это желательное деяние. Широко распространенное дуа, которая читается при жертвоприношении, следующая: "Ваджахту ваджхийа лиллази фатарас-самавати Валь-арза ханифан муслиман ва ма анна миналь-мушрикин. Инна салат ива нусуки ва махйайа ва мамати лилляхи раббиль-алямин. Ля шарикя ляху ва бизалика умирту ва анна миналь-муслимин. Аллахумма минка вял як. Бисмилляхи Валлаху акбар". Перевод: "Как мусульманин, верующий в единое Божество, обращаюсь к Создателю (Аллаху) небес и Земли. Я не многобожник. Мой намаз, моя жертва, жизнь и смерть во имя Аллаха. У него нет сотоварищей. Мне дан такой указ (то есть уверовать) и я из мусульман. Мой Аллах, эта жертва от Тебя и для Тебя. Режу во имя Аллаха, Аллах превыше всего". После жертвоприношения говорится: "Аллахумма тагаббал минни". Перевод: "Мой Аллах, прими от меня (эту жертву)".

Как нужно распределять мясо жертвенного животного?

Принесший жертву может разделить мясо на три части и взять одну часть для себя и своей семьи. Другую часть может раздать соседям и друзьям (даже если они не нуждаются). А одну часть обязательно должен раздать неимущим (причем, они не должны быть родственниками человека, принесшего жертву). Из хадисов становится ясно, что Имам Зейнуль-абидин (а) и Имам Мухаммад Багир (а) делили мясо жертвенного животного именно таким образом (Алламе Меджлиси, "Бихаруль-анвар", т.99, стр. 296, хадис 16).

Однако по желанию человека, приносящего жертву, он может раздать все мясо нуждающимся или близким людям. Его Светлость Мухаммад (с) раздал мясо всех верблюдов, которых принес в жертву во время последнего хаджа, даже шкуру и седло отдал в качестве милостыни. Он ограничился, попробовав немного блюдо, приготовленное из этого мяса.

Какие органы жертвенного животного не допускается употреблять в пищу?

Вне зависимости, жертвенное это животное или нет, употреблять в пищу некоторые органы животного является харам. По мнению большинства ученых, таких органов 14: кровь, навоз, половой орган самца, половой орган самки, матка, железа, называемая "душул", яичники, гороховидная часть в мозгах, спинной мозг, жир по обе стороны позвоночника, желчный пузырь, селезенка, мочевой пузырь, орбита глаз.

Запретно употреблять в пищу вышеназванные органы и жертвенного животного.