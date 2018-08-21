Путин о подлинных ценностях ислама

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.

Как передает İslam.az, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В тексте поздравления сказано:

«Подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России, помогают объединять людей, следовать традициям добрососедства между представителями разных народов, вероисповеданий и культур, которые в нашей стране имеют глубокие исторические корни».

Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим, к своим ближним, подчеркнул Путин.