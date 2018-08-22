В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз (Фото)

Сегодня в мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз в связи с Гурбан байрамы.

Как передает Islam.az, праздничный намаз в мечети Аждербей был совершен в 08:00 по бакинскому времени, а в мечети Тезепир – в 09:00.