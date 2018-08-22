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Сегодня в мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз в связи с Гурбан байрамы.
Как передает Islam.az, праздничный намаз в мечети Аждербей был совершен в 08:00 по бакинскому времени, а в мечети Тезепир – в 09:00.
В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз Фото
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