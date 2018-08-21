Турция: Требования США в обход норм права недопустимы

Выполнение требований США, не отвечающих нормам права, недопустимо.

Как передает Islam.az, об этом в интервью Reuters сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Турция – правовое государство, а дело пастора Эндрю Крейга Брансона – юридический процесс. Имеет место судебный процесс, а США, игнорируя суд, выступают с рядом требований, что в корне недопустимо», - подчеркнул Калын.

По словам пресс-секретаря турецкого лидера, Вашингтон не может требовать от других стран того, чего не вправе предпринять в собственной стране:

«Власти США при каждой возможности выступают с рекомендациями в адрес Турции и ряда других стран относительно независимости правосудия и даже укоряют их, но при этом сами же озвучивают неоправданные комментарии и требования в отношении продолжающегося судебного процесса, что наводит на ряд вопросов».

«Последнее слово за судом. США и другие страны должны проявлять уважение к турецкому правосудию. Это правило действительно сегодня и останется неизменным в будущем», - подчеркнул пресс-секретарь президента Турции.