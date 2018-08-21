Читатель спрашивает: Можно ли выполнять намаз в обуви?

Выполнять намаз в обуви дозволяется лишь в исключительных случаях. Потому что, во-первых, обычно подошва обуви бывает грязной, а иногда даже перепачканной скверной. А во-вторых, во время совершения земного поклона большие пальцы ног должны касаться пола (земли). Если на ногах обувь, то в большинстве случаев выполнение этого условия намаза невозможно. Но если подошва обуви чиста, а большой палец при совершении земного поклона касается пола, то выполнение намаза в обуви не является грехом. Это дозволено в исключительных случаях, например, если очень холодно или же обувь, если ее снять, могут украсть.