Ислама Каримова решили стереть из памяти узбеков

Власти Узбекистана направили редакторам всех телеканалов Национальной телерадиокомпании (НТРК) страны предписание, требующее, чтобы имя и изображение первого президента Узбекистана Ислама Каримова не появлялись в эфире.

Как передает Islam.az, об этом в четверг, 23 августа, сообщает «Радио Озодлик» (местная редакция «Радио Свобода»).

Подобной информацией с изданием поделился ведущий одного из каналов в составе НТРК. По его словам, приказ поступил от Хайриддина Султанова — советника нынешнего президента страны Шавката Мирзиеева, возглавляющего республику с 2016 года:

«Руководство сказало нам: «Если имя Каримова прозвучит в эфире, то вы лишитесь головы. Это приказ госсоветника Султанова», — сообщил он.

Главный редактор другого телеканала сообщил, что от него и его коллег потребовали «абсолютно не упоминать в эфире имя Ислама Каримова». Он отметил, что запрет был введен около месяца назад.

«Вообще с начала этого года нам рекомендовали поменьше упоминать имя Ислама Каримова и больше говорить про Шавката Мирзиеева. Вот уже более месяца, как редакторы с лупами в руках ищут и удаляют в текстах имя Ислама Каримова. Сейчас упоминание в эфире имени Ислама Каримова стало намного опаснее, чем упоминать в эфире имя главаря религиозных экстремистов Тахира Юлдашева (основатель экстремистского «Исламского движения Узбекистана» )», — рассказали «Радио Озодлик».

Запрет коснулся также фотографий и памятников ныне покойного первого президента страны. Кроме того, в эфир не могут попасть даже надписи с именем Каримова.

Выговор за висящий в зале собраний портрет Каримова получило также руководство Института рукописей Академии наук Узбекистана. «Руководство Академии наук приказало уничтожить все портреты Каримова и лозунги с его цитатами. С настенных панно стерли все тексты, в которых упоминается его имя. Около десяти портретов Каримова вынесли во двор Института рукописей», — рассказал ученый, работающий в институте.

Кроме того, 20 августа в Самарканде и Кашкадарьинской области прошли рейды против торговцев сувенирами с изображением бывшего президента Узбекистана, которые развернули свою деятельность возле памятников Каримову. Они получили штрафы, а товар у них конфисковали.

При этом запрет пока не дошел до дипломатических представительств Узбекистана за рубежом. «Нам пока не давали никаких указаний убрать портреты Ислама Каримова. Его портреты до сих пор висят на почетном месте. При входе в здание посольства, как и прежде, стоит мраморная табличка с именем первого президента», — рассказал «Радио Озодлик» сотрудник узбекистанского посольства в Германии.

Ислам Каримов стал президентом Узбекистана в 1991 году и возглавлял республику до своей смерти в сентябре 2016 года. После его кончины в стране был объявлен трехдневный траур, а менее чем через год в Ташкенте был открыт памятник бывшему главе государства. 30 января 2018 года, в 80-ю годовщину со дня рождения Каримова, в его родном Самарканде был открыт его мавзолей.