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Новости

Лидер ИГИЛ подал голос впервые за год

Некоторые СМИ распространили аудиозапись, которая, как утверждается, содержит речь лидера террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Как передает İslam.az, об этом пишет Reuters.

Запись длится 55 минут. В ней последователей ИГИЛ призывают продолжать борьбу, несмотря на последние поражения, и совершать теракты в Европе. Мусульман также поздравляют с главным праздником года Ид аль-Адхой (Курбан-байрам).

Как отмечается, подтвердить подлинность записи не удалось, поэтому неизвестно, принадлежит ли голос аль-Багдади. В последний раз подобное сообщение, приписываемое лидеру ИГИЛ, появлялось в сентябре 2017-го.

Ранее в августе источник в иракских силовых структурах сообщил, что аль-Багдади пережил клиническую смерть.

По его данным, лидер ИГИЛ получил серьезное ранение в результате авиаудара и «потерял способность исполнять свои обязанности», в результате в группировке начались острые разногласия.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.


Опубликовано:24 Август, 2018  11:59, ]]>Печать]]>
 
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