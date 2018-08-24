Time «утопил» Трампа

Американский еженедельный журнал Time выйдет в новом номере с обложкой, на которой президент США Дональд Трамп из последних сил удерживается на плаву в затопленном водой собственном рабочем кабинете в Белом доме.

Как передает İslam.az, oб этом сообщается на сайте издания.

Действие происходит в Овальном кабинете, который полностью заполнен водой. На обложке напечатана надпись: «Глубоко». На изображении видно, что над водой держится лишь голова Трампа.

Это уже не первый раз, когда Time публикует на обложке карикатуры на американского лидера. Автор карикатуры Тим О'Брайен - художник журнала Time.

Отмечается, что это уже третья иллюстрация из данной серии: ранее Трамп был изображен во время шторма в Овальном кабинете, затем - в наполовину заполненном водой кабинете, а в этот раз - уже в полностью затопленном Овальном кабинете с плавающим Трампом, который больше не сидит за своим рабочим столом.

Как отмечает сам журнал, новая обложка символизирует «растущие проблемы, который стоят перед президентом США Дональдом Трампом».

В частности, поводом для обложки послужили события текущей недели. Речь идет об идущем федеральном расследовании в отношении бывшего сотрудника Трампа - его личного адвоката Майкла Коэна.

Новый номер американского еженедельника выйдет в сентябре.