Медики констатируют: нет безопасной дозы алкоголя

Даже малые дозы алкоголя вредят здоровью, свидетельствуют данные масштабного исследования, опубликованного в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В исследовании подтверждены прежние выводы, что небольшое количество алкоголя защищает сердце. Но вместе с тем спиртное увеличивает риск возникновения рака и других заболеваний, который перевешивает положительные эффекты. "Наши результаты показали, что наиболее безопасный уровень потребления алкоголя - нулевой", говорится в исследовании.

Ученые - создатели проекта "Глобальное бремя болезней" из университета Вашингтона в Сиэтле - отметили, что их работа является наиболее точной на этот день, так как при проведении исследования они учли многие факторы.

Ими были проанализированы данные жителей 195 стран в возрасте от 15 до 95 лет, ученые сравнивали показатели людей, которые не пьют, и тех, кто употребляют алкоголь.

Исследователи выяснили, что из 100 тысяч непьющих у 914 человек обнаружили связанные с алкоголем проблемы со здоровьем. Если люди употребляли один напиток в день, риск появления заболеваний повышался на 0,5%, две дозы алкоголя в день - на 7%, пять - на 37%.

Всего от связанных с употреблением алкоголя болезней в 2016 году в мире скончались 2,8 млн человек, говорится в исследовании.