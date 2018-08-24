В Казахстане мужчину оштрафовали за слишком громкую молитву

Кызылкогинский районный суд Атырауской области Казахстана оштрафовал на 84 тыс. тенге местного жителя за громкую молитву на пятничном намазе, сообщила пресс-служба областного суда.

Согласно материалам дела, на одном из пятничных намазов в мечети Байтерек села Миялы имаму пришлось прервать общее чтение молитвы из-за мужчины, который слишком громко произносил слово "Амин". На замечание имама прихожанин не реагировал и продолжал нарушать порядок мечети, передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс".

Как пояснил в суде мужчина, читать намаз он научился в приложениях по Интернету, где после прочтения суры громко произносят вслух "Амин".

Его признали виновным по статье "Нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях" Кодекса об административных правонарушениях и оштрафовали на 84 175 тенге