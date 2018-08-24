ООН назвала главные финансовые источники ИГИЛ

Финансовые резервы группировки террористов ИГИЛ уменьшились, однако не иссякли совсем. Об этом гласит доклад об угрозе ИГИЛ Антониу Гутерреша, генсека ООН.

В соответствии с документом, к началу нынешнего года боевики потеряли возможность добывать углеводороды. Группировка воспользовалась спадом интенсивности вооруженных операций против нее и вернула себе доступ к ряду нефтяных месторождений в восточной части Сирии.

Так нефть снова стала источником доходов для ИГИЛ. Другим источником поступления средств в докладе называется вымогательство нефти у распределительных сетей.

Кроме того, поступления в «бюджет» ИГИЛ обеспечивают вымогательство у торговцев и похищение местных предпринимателей для получения выкупа.

Также Гутерреш в своем докладе сообщает, что группировка инвестировала в различные проекты в регионе и закрепилась в различных предприятиях. При этом в ООН опасаются, что финансовые пособники организации террористов могут перенести свою деятельность в соседние страны.