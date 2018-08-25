CША лишили Палестину 200 миллионов долларов

США пересмотрели решение о выделении палестинцам в качестве помощи 200 миллионов долларов из-за действий палестинской группировки ХАМАС.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этомсообщил журналистам представитель госдепартамента.

«По указанию президента Трампа мы пересмотрели помощь США Палестинской администрации, а также (жителям) на Западном берегу и в секторе Газа, чтобы убедиться, что эти средства расходуются в соответствии с национальными интересами США…

В результате этого обзора, по указанию президента, мы перенаправим более 200 миллионов долларов (заложенных) на 2017 финансовый год в фонды экономической поддержки и первоначально запланированных на реализацию программ на Западном берегу и в секторе Газа.

Теперь эти фонды будут направлены на высокоприоритетные проекты в других местах» , — сообщил представитель ведомства.

По его словам, это решение «учитывает вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество при оказании помощи в Газе, где контроль (со стороны группировки) ХАМАС ставит под угрозу жизнь жителей Газы и ухудшает и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию» .

Действующая администрация США проводит ярко выраженный произраильский курс в вопросе ближневосточного урегулирования.

В частности, ранее американские власти признали столицей Израиля Иерусалим, что вызвало резкое недовольство палестинцев и в арабском мире.