Мусульманин за намазом в сикхском храме: чем это закончилось? (Видео)

В Малайзии произвел фурор видеоролик, запечатлевший момент, когда мусульманин совершает намаз во время богослужения в сикхской гурдваре, а сикхи нисколько против этого не возражают.

Как передает İslam.az со ссылкой на исламские ресурсы, в Малайзии произвел фурор видеоролик, запечатлевший момент, когда мусульманин совершает намаз во время богослужения в сикхской гурдваре, а сикхи нисколько против этого не возражают.

Более того, на популярной сикхской странице в Facebook Sikh Inside последователи этой религии выразили поддержку «мусульманскому брату» в сюжете ролика и отметили, что «Бог един».

«Вчера брат-мусульманин был замечен за намазом. Вероятно, он просто не нашел здесь мечети и зашел в гурдвару совершить намаз», – говорится в комментарии к размещенному на Sikh Inside ролику. Сообщается, что видео было снято в малазийской гурдваре Сахиб Берчам.