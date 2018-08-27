Читатель спрашивает: К какому исламскому течению принадлежал Шейх Шамиль?

Предводитель освободительной борьбы народов Северного Кавказа от русских оккупантов в 19 веке Шейх Шамиль принадлежал к самому знаменитому суфийскому течению нагшибандиййа. Это течение было создано в 14 веке, и долгое время имело важное значение в культурно-общественной жизни мусульманского Востока. И сейчас последователей этого течения можно встретить в Турции, Средней Азии, Северном Кавказе и Азербайджане. Среди шейхов Шейха Шамиля в течении нагшибандиййа был и наш соотечественник Шейх Исмаил Кюрдамири Ширвани (1783 - 1848). Некоторые ученики Шейха Исмаила впоследствии занимались распространением своих учений на Северном Кавказе. Из этой плеяды Молла Мухаммад Яраглы и Джамаладдин Газгумуглу были учителями Шейха Шамиля.