ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Мусульманин за намазом в сикхском храме: чем это закончилось? (Видео) Мусульманин за намазом в сикхском храме: чем это закончилось? (Видео)
39 египтян скончались во время хаджа в Саудовской Аравии 39 египтян скончались во время хаджа в Саудовской Аравии
CША лишили Палестину 200 миллионов долларов CША лишили Палестину 200 миллионов долларов
В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз (Фото) В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз (Фото)
Турция: Требования США в обход норм права недопустимы Турция: Требования США в обход норм права недопустимы

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Авг.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Новости » Ислам в вопросах

К какому исламскому течению принадлежал Шейх Шамиль?

Читатель спрашивает: К какому исламскому течению принадлежал Шейх Шамиль?

Предводитель освободительной борьбы народов Северного Кавказа от русских оккупантов в 19 веке Шейх Шамиль принадлежал к самому знаменитому суфийскому течению нагшибандиййа. Это течение было создано в 14 веке, и долгое время имело важное значение в культурно-общественной жизни мусульманского Востока. И сейчас последователей этого течения можно встретить в Турции, Средней Азии, Северном Кавказе и Азербайджане. Среди шейхов Шейха Шамиля в течении нагшибандиййа был и наш соотечественник Шейх Исмаил Кюрдамири Ширвани (1783 - 1848). Некоторые ученики Шейха Исмаила впоследствии занимались распространением своих учений на Северном Кавказе. Из этой плеяды Молла Мухаммад Яраглы и Джамаладдин Газгумуглу были учителями Шейха Шамиля.


Опубликовано:28 Август, 2018  11:31, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
27 Август, 2018
Если все предопределено Аллахом, то почему мы молимся?
25 Август, 2018
Что такое «худжатуллах»?
24 Август, 2018
Можно ли выполнять намаз в обуви?
21 Август, 2018
Какого возраста должно быть жертвенное животное? Имеет ли значение пол животного?
20 Август, 2018
Что означает «день Арафа»?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
28 Август, 2018

Ошибки, изменившие ход истории А вы знали?
28 Август, 2018

Города Азербайджана, где ожидаются землетрясения
28 Август, 2018
Роухани: Протесты в Иране вдохновили Трампа
28 Август, 2018
ВВС Франции уничтожили главаря ИГИЛ
28 Август, 2018

К какому исламскому течению принадлежал Шейх Шамиль? Ислам в вопросах
28 Август, 2018
Власти ОАЭ опровергли заявления хуситов об обстреле аэропорта Дубая
28 Август, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 94 раза за сутки
27 Август, 2018

Мусульманин за намазом в сикхском храме: чем это закончилось? Видео
27 Август, 2018
39 египтян скончались во время хаджа в Саудовской Аравии
27 Август, 2018

ООН призвала судить армейское руководство Мьянмы за геноцид рохинджа
27 Август, 2018
Вступили в силу новые санкции США в отношении России
27 Август, 2018
Япония разработает правила для летающих машин
27 Август, 2018

Турецкая ракетная установка попала в книгу рекордов Гиннеса
27 Август, 2018

Сегодня отмечается мовлуд имама Алиййан-Наги (а)
27 Август, 2018

Если все предопределено Аллахом, то почему мы молимся? Ислам в вопросах
27 Август, 2018

Парламент Ирана объявил импичмент министру экономики
27 Август, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 82 раза за сутки
25 Август, 2018

CША лишили Палестину 200 миллионов долларов
25 Август, 2018

Что такое «худжатуллах»? Ислам в вопросах
25 Август, 2018

Турция пообещала ответить на санкции США
25 Август, 2018
США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии
24 Август, 2018
ООН назвала главные финансовые источники ИГИЛ
24 Август, 2018

В Казахстане мужчину оштрафовали за слишком громкую молитву
24 Август, 2018

Медики констатируют: нет безопасной дозы алкоголя
24 Август, 2018

Time «утопил» Трампа Фото
24 Август, 2018
Лидер ИГИЛ подал голос впервые за год
24 Август, 2018

Ислама Каримова решили стереть из памяти узбеков
24 Август, 2018

Можно ли выполнять намаз в обуви? Ислам в вопросах
24 Август, 2018

При ударе коалиции в Йемене погибли 26 мирных жителей
24 Август, 2018

США пригрозили всему миру санкциями за покупку российских С-400
23 Август, 2018

Турция: Требования США в обход норм права недопустимы
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com