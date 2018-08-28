ВВС Франции уничтожили главаря ИГИЛ

Самолеты ВВС Франции накануне нанесли ракетный удар в Мали, в результате которого был ликвидирован один из главарей террористической организации ИГИЛ.

Как передает İslam.az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на главный штаб ВС Франции.

Как уточняется, операцию провели в ночное время двумя самолетами Mirage 2000 в районе коммуны Менака.

Бойцы, которые находились на местности и не пошли в зону боевых действий после нанесения воздушного удара, констатировали гибель командира исламистов Мохамеда Алмунера, а также одного из его помощников.

Помимо этого, также погибли два мирных жителя – женщина и молодой человек.