Роухани: Протесты в Иране вдохновили Трампа

Президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Роухани заявил, что Тегеран преодолеет экономические проблемы, вызванные американскими санкциями.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По словам Роухани, из-за санкций США «много людей потеряли веру в будущее исламской республики».

«Тегеран победит антииранских чиновников в Белом доме и преодолеет экономические проблемы», - заявил он.

Роухани считает, что протесты в ИРИ в декабре 2017 - январе 2018 года подтолкнули президента США Дональда Трампа к выходу из ядерной сделки.

«В декабре население вдруг увидело, что некоторые люди выходят на улицу и скандируют лозунги. Затем эти лозунги стали более радикальными, - сказал Роухани. - Эти события вдохновили Трампа».

По мнению президента Ирана, после протестных акций Трамп «заявил, что выйдет из ядерной сделки, если Европа не поддержит его по вопросу ограничения иранской ракетной программы».