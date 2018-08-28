Города Азербайджана, где ожидаются землетрясения

На территории Азербайджана ежедневно происходят в среднем 6-10 мелких землетрясений. Но этих толчков мы не чувствуем, так как их магнитуда и глубина небольшие. Однако есть участки, где скапливается энергия, и эти места считаются наиболее сейсмоопасными.

Как передает İslam.az, об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, в течение года информация о толчках, передвижениях блоков на территории Азербайджана, а также сейсмоактивности по всей планете изучается и определяются наиболее активные зоны.

Наиболее сейсмоактивные районы и города в Азербайджане на 2018 год:

Шамахинский район;

Абшеронский полуостров (Баку, Сумгайыт). Опасность здесь исходит из очагов землетрясений, которые могут произойти в море (территория нефтяного месторождения Азери-Чыраг-Гюнешли).

Исмаиллы

Гусар

Загатала

Етирмишли отметил, что именно эти территории можно отнести к наиболее сейсмически напряженным. Землетрясения в этих районах могут произойти в любой момент.