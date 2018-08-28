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Ошибки, изменившие ход истории

Иногда даже мелкие ошибки могут изменить ход истории.

День рождения жены Роммеля изменил ход Второй мировой войны

Кто знает, как закончилась бы Вторая мировая война, если бы не это событие, полностью изменившее расклад сил. Разумеется, мы имеем в виду высадку в Нормандии 6 июня 1944 года. А началось всё с того, что сам Адольф Гитлер приказал одному из своих лучших генералов Эрвину Роммелю оборонять северное побережье Франции.

Но Роммель, прозванный «Лисом Пустыни», был уверен, что из-за плохих погодных условий Союзники отменят или хотя бы отложат высадку. Поэтому он решил спокойно отпраздновать день рождения своей супруги. Это было ошибкой.

Именно в её день рождения — 6 июня — силы Союзников застали нацистов врасплох, захватив все пять пляжей на побережье Нормандии. По оценкам историков, в тот день погибло почти 9000 немецких солдат, причём выжившие винили в своём провале отсутствие Роммеля.

Что интересно, когда Роммель наконец явился, он затребовал танковую поддержку, для чего требовалось одобрение самого Гитлера. Но фюрер в этот момент спал, и никто не решился его будить.

Ошибка перевода привела к бомбардировке Хиросимы

Продолжая тему Второй мировой войны, вспомним об одном из самых страшных событий в истории человечества: ядерной бомбардировке Хиросимы. Представьте себе, этой трагедии вполне можно было бы избежать, если бы Союзникам больше повезло с переводчиком!

Итак, в Потсдамской декларации Союзники потребовали от Японии безоговорочной капитуляции. В ответ тогдашний премьер-министр Японии Кантаро Судзуки написал письмо, в котором употребил слово «мокусацу», допускающее разные толкования. Судзуки хотел сказать, что подумает над требованием Союзников, но переводчик перевёл это так, будто японский премьер отвергал их требования.

Крушение «Титаника» и потерянный ключ

Крушение «Титаника» — несомненно, одна из крупнейших катастроф в истории. Но её можно было бы предотвратить, если бы не одна мелочь!

Дело в том, что управляющая компания решила заменить одного из офицеров на корабле. Всё бы ничего, да только у него в кармане остался ключ, который он забыл передать своему преемнику.

Это был ключ от кладовки, в которой хранились бинокли. Без ключа Фред Флит, отвечавший за прокладывание пути, не имел доступа к биноклю и не смог вовремя увидеть айсберг. А если бы увидел — возможно, трагедии не было бы.

Первая мировая война началась из-за поворота не туда

Хотя основные игроки на мировой арене и так конфликтовали в то время, именно убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году стало началом Первой мировой войны. Но этого могло бы и не случиться, если бы шофёр не передумал… Сейчас объясним!

Франц Фердинанд пережил первое покушение, потому что шофёр смог увести его от взрыва гранаты. Но при взрыве погибло много людей. Эрцгерцог хотел навестить раненых в больнице, но шофёр свернул не в том месте и случайно провёз его мимо кофейни, где сидел Гаврило Принцип, только и поджидавший удачной возможности…

Принцип не упустил свой шанс. Он сделал два выстрела, которыми убил и Франца Фердинанда, и его супругу. С этого момента Первая мировая война была неотвратимой.

Убийство кошек вызвало Великую эпидемию чумы в Лондоне

И наконец мы расскажем ещё об одной катастрофе, постигшей лондонцев за год до Великого пожара. Конечно, речь идёт о Великой эпидемии чумы.

Англичане верили, что заразу переносят кошки. В итоге они убили всех кошек, до которых добрались, что привело к ровно обратному результату: ведь кошки уничтожали крыс! Именно крысы были настоящими виновниками страшной эпидемии, унёсшей 100 000 жизней всего за 18 месяцев.


Опубликовано:28 Август, 2018  12:40, ]]>Печать]]>
 
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