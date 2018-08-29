18-го зильхиджы (30 августа) - годовщина события Гадир-Хум

Гадир-Хум – это знаменитое событие, произошедшее в восемнадцатый день месяца зильхиджа 10-го года по хиджре в оазие Гадир-Хумм (на самом деле Гадир аль-Хум).

Согласно преданиям, Его Светлость Мухаммад (с) вместе с более чем 100 тысяч сподвижников выполнил прощальный хадж, и в 14-ый день месяца зильхиджа покинул Мекку и отправился в Медину. Расстояние между Меккой и Мединой составляет примерно 500 километров. Между этими городами, в шести милях (приблизительно 10 км) от берега Красного моря располагалось село Джухфа. Ранее этот населенный пункт назывался "Махйаа". Однако после того, как наводнение разрушило ее, его переименовали в "Джухфа" (на арабском языке "джухфа" означает разрушенный). В Джухфе расходились дороги в Египет, Дамаск и Медину. Именно в этой точке, прежде чем паломники разъехались по своим родным местам, и произошло событие Гадир-Хумм.

Когда караван достиг Джухфы, Великий Аллах ниспослал Пророку (с) следующий аят: "О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания. Аллах защитит тебя от людей. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь неверующих людей" ("Маида", 67).

В двух милях (приблизительно 3 км) от Джухфы располагался оазис Гадир-Хум. Низменные места пустыни арабы называли "гадир". В сезон дождей здесь собиралась вода, а затем, под воздействием жары, постепенно испарялась. Наконец, и это место становилось частью пустыни. Относительно происхождения слова "хумм" есть несколько предположений. Ее характеризовали и как имя собственное, а также как "камышовые заросли", "место, где течет родник", "колодец, вырытый у запруды". И действительно, в Гадир-Хуме был колодец. Его в свое время вырыл прадед Пророка (с) в седьмом колене Мура ибн Кааб.

После ниспослания вышеприведенного аята Пророк (с) приказал каравану сделать привал. В месте, где остановился караван, росли пять огромных пустынных кустарников, называемые "самуре". Пророк (с) велел подмести под ними. Накрыв один из кустов тканью, образовали тенистый участок, где возвели минбар из верблюжьих паланкинов.

Совершив коллективную молитву зохр, Пророк (с) взошел на этот минбар и произнес проповедь.

Сначала он возблагодарил Великого Аллаха, сообщил, что вскоре покинет этот мир, и еще раз повторил знаменитый хадис "сагалейн". Его Светлость (с) напомнил, что завещает умме две ценности – Коран и свой род. Обязанностью мусульман является уважать эти две ценности и не отдаляться от них.

Затем Пророк (с) поднял руку стоявшего рядом Али ибн Абу Талиба (а) и спросил: "Люди! Кто более достоин руководить правомерными кроме них самих?". Ему ответили: "Об этом лучше знают Аллах и Его посланник". Пророк сказал: "Аллах мой покровитель, а я покровитель верующих и достоин указывать им более их самих. Кому покровителем являюсь я, тому покровитель и Али".

Пророк (с) трижды повторил это предложение, а затем сказал: "О Аллах, будь другом друзьям Али, врагом его врагов! Люби любящих Али, враждуй с ненавидящими его! Помогай помогающим Али, отворачивайся от отворачивающихся от него! О Аллах, куда бы не направился Али, справедливость передвигается вместе с ним! О народ! Донесите услышанное до тех, кого здесь нет! ".

Прежде чем люди разошлись, был ниспослан этот аят: "Сегодня Я для вас довел до совершенства вашу религию , довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам" ("Маида", 3).

Затем Пророк (с) велел соорудить шатер для Али ибн Абу Талиба (а), а сам расположился в другом шатре. Все мусульмане отправились к шатру Али (а) и поздравили его. Даже жены Пророка (с) в надлежащей форме выразили свои поздравления Али ибн Абу Талибу (а). Эта церемония продолжалась более трети ночи.

Передают, что первыми, поздравившими Али ибн Абу Талиба (а), были будущие рашидитские халифы Абу Бакр и Омар ибн Хаттаб. Омар сказал: "Слава тебе, о, сын Абу Талиба! Ты стал моим покровителем, а также покровителем всех верующих мужчин и женщин!".

Известный под псевдонимом "поэт Пророка" Хассан ибн Сабит с позволения Его Светлости Мухаммада (с) там же сложил и прочитал касыду "Гадир-Хум" из 10-ти бейтов.

На протяжении всей истории событие Гадир-Хум стояло в ряду достоверных преданий. Историки, ученые по хадисам, мастера толкования аятов Корана, философы и поэты считали честью для себя описание события Гадир-Хумм. Трудно найти достоверные книги по истории, хадисам и толкованиям, в которых не описывалось бы это событие. Согласно последним данным, до сих пор об этой истории написано 26 книг. Такие ученые с мировой известностью, как Табари, Хаким Хаскани, Ибн Угда, Абу Сад Сиджистани, Мир Хамид Хусейн Хинди посвятили событию Гадир-Хумм целую книгу. В том числе, Абу Сад Систани в своей книге "Китабуд-дирайа филь-хадисил-валайа", состоящей из 17 частей, передал событие Гадир-Хумм 1300-ми документами от имени 120 сподвижников. Один из самых выдающихся ученых-джафаритов XX века Алламе Абдульхусейн Амини из Табриза проанализировал это славное событие исламской истории в своей книге "аль-Гадир", состоящей из 11 томов. В этой книге хадис о событии Гадир-Хумм передается от 110-ти сподвижников, 84 табеинов (человек, видевший и слышавший сподвижников Пророка) и из книг 360 ученых, живших во II-XIV веках. В книге также приведены лучшие образцы стихотворений, посвященных теме Гадир-Хумм.

Среди тех, кто пересказал событие Гадир-Хум находятся Ашареи-мубашшарайа (согласно взглядам ахли-сунны, 10 человек, которым Пророк гарантировал место в Раю), Аббас ибн Абдульмуталлиб, Абдуллах ибн Аббас, Абдуллах ибн Масуд, Аммар ибн Ясир, Абузарр, Салмани-фарси, Асад ибн Зурара, Хузейма ибн Сабит Зуш-шахадатейн, Абу Аййуб Ансари, Абдуллах ибн Омар, Бара ибн Азиб, Зейд ибн Сабит, Абу Саид Худри, Мигдад, Абу Хурейра, Джабир ибн Абдуллах, ейд ибн Аргам, Анас ибн Малик, Усама ибн Зейд, Ее Светлость Фатима (с.а), мать правоверных Аиша, Умми-Салама, Асма бинт Умейс и другие. Как видно, хадис достигает степени мутаватир (не вызывающим сомнения). Живший в XVII веке йеменский ученый Зийауддин Мугбили писал: "Если не будем считать хадис о Гадир-Хумм достоверным, то в Исламе нет ничего достоверного" ("аль-Гадир", I, 307).

В считающихся достоверными сборниках ахли-сунны по хадисам "Сунанут-Тирмизи" ("Китабуль-манагиб", стих 19, хадис 3713) и "Сунану Ибн Маджа" ("Китабус-сунна", стих 11, хадисы 116 и 121) приводится хадис о Гадир-Хумм. Имам Ахмад ибн Ханбал в книге "Муснад" десятки раз повторил хадис о Гадир-Хумм от различных сподвижников (Али ибн Абу Талиб, Бурейда Аслами, Зейд ибн Аргам, Бара ибн Азиб и др.). Имам Насаи в своем произведении "Хасаису Амираль-муминин Али ибн Аби Талиб" 14 раз обратился к хадису Гадир-Хумм (хадисы 9, 12, 24, 77, 79, 80, 87, 93-96, 98, 99 и 157).

В религиозных документах день Гадир-Хум называется "Праздник Али-Мухаммада".

У Имам Джафар Садыка (а) спросили: "Существует ли для мусульман другой праздник, кроме пятницы, праздников Фитр и Курбан? ". Имам ответил утвердительно. Задающий вопрос спросил вновь: "А какой это праздник? ". Имам сказал: "Это тот день, когда Посланник Аллаха назначил своим наместником повелителя правоверных Али (а), и сказал: "Кто считает меня своим покровителем, тому покровитель и Али". Этот праздник отмечается в 18-ый день месяца зильхиджа". Тот человек задал очередной вопрос: "А какие деяния необходимо выполнять в этот день? ". Имам Садык (а) ответил: "Поститесь, молитесь в тот день, вспоминайте Пророка Мухаммада (с) и его семейство, даруйте им салават. Пророк (с) завещал Али (а) праздновать этот день".

Из произведений таких видных историков, как Абу Рейхан Бируни, Масуди, Табари, Ибн Халликан становится понятным, что в их времена день Гадир-Хумм считался одним из самых больших шиитских праздников. В годы правления на территории Ирана и Ирака Бувейхитов (932-1062) и Сефевидов (1501-1732), а в Египте Фатимитов (909-1171) день Гадир отмечался как официальный государственный праздник. В тот день за счет казны устраивались свадебные торжества, освобождались рабы, приносились жертвы, а мясо раздавалось голодным (Алламе Мухаммад Хусейн Музаффар, "История шиизма", стр. 294-297).

Праздник Гадир-Хум отмечается шиитами и в Азербайджане. В народе день Гадир называется также "праздником сеййидов".