Читатель спрашивает: Кто является автором книги «Аль-Гадир» и о чем эта книга?

Автором книги «Аль-Гадир филь-Китаби вас-суннати валь-адаб» (Гадир в Коране, сунне и литературе) является Алламе Абдульхусейн Амини (1902-1970). В ней собраны различные варианты, описывающие событие Гадир-Хума также раскрыта тема имаматства. Автор потратил на создание этой книги более 40 лет, побывал во многих библиотеках различных стран, и, как утверждал сам, полностью прочитал 10 тысяч книг.

«Аль-Гадир» на арабском языке состоит из 20 томов, на арабском языке изданы 11 томов. Переведена эта книга и на азербайджанский язык.