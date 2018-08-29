Спецслужбы Ирана задержали десятки шпионов.

Как передает İslam.az, об этом сообщил глава министерства информации ИРИ Махмуд Алави.

«Неоднократно говорил сообщать нам о лицах с двойным гражданством. Контрразведка была весьма успешна, нам удалось идентифицировать и задержать десятки шпионов в различных структурах», - приводит агентство ISNA его слова. Алави не уточнил, когда и за какой период удалось это сделать.

Он также сообщил, что спецслужбам удалось в течение прошлого года подорвать деятельность 230 террористических ячеек, а в этом месяце - предотвратить «коварный замысел» в отношении таких мест, как университеты и метро. Телеканал Press TV отмечает, что речь шла о возможных взрывах.

Кроме того, по словам министра, порядка 32 террористических групп намеревались создать в Иране ситуацию, как в Сирии. «Они хотели, убив пять суннитских богословов, спровоцировать войну шиитов и суннитов», - сообщил Алави, отметив, что эти планы также удалось расстроить.

Он добавил, что в этом месяце удалось задержать члена террористической группировки «Исламское государство» в южной части Ирана, а месяцем ранее - нанести удар по террористической группировке в Тегеране, связанной с ИГ.