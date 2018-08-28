СГБ провела операцию, уничтожен член радикальной религиозной экстремистской группы

Информация о приобретении вооружения и взрывчатых веществ, планировании теракта в северных районах страны членом радикальной религиозной экстремистской группы Наджафовым Низами Адиль оглу была подтверждена проведенным расследованием, сотрудниками Службы госбезопасности и прокуратуры были приняты незамедлительные совместные меры.

Как сообщает İslam.az, пресс-службы СГБ и генпрокуратуры распространили в связи с этим совместную информацию.

Сообщается, что 28 августа во время операцию по обезоруживанию и привлечению к уголовной ответственности Н. Наджафова в Хачмазском районе, последний не подчинился законному требованию сдаться, открыл огонь из автоматического оружия, оказав вооруженное сопротивление. В качестве ответной меры спецгруппой СГБ Н.Наджафов был ликвидирован с использованием табельного оружия.

Во время осмотра места происшествия и тела при Н.Наджафове были обнаружены и изъяты как вещественное доказательство автомат типа "АКСУ", боеприпасы для этого оружия, а также кустарно изготовленное взрывчатое вещество.

По уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.