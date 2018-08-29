Атеисты потребовали убрать с долларов упоминание Бога

В США группа атеистов обратилась в суд с тем, чтобы с долларов была удалена фраза In God We Trust (Мы верим в Бога).

Как пишет Reuters, истцы заявили, что надпись эта нарушает их право на свободу слова и вероисповедания, а также противоречит первой поправке к Конституции США, согласно которой Конгресс США не может поддерживать какую-либо религию.

Суд, как отмечается, иск атеистов не удовлетворил, объяснив это тем, что фраза на долларах «соответствует раннему пониманию пункта о запрещении конгрессу издавать законы, учреждающие государственную религию», а также не принуждает к соблюдению религиозных обрядов.

Напомним, национальным лозунгом США фраза In God We Trust стала в 1956 году, когда соответствующий указ подписал тогдашний президент страны Дуайт Дэвид Эйзенхауэр.

На банкнотах фразу эту начали печатать с середины 1960-х годов. На монетах же она стала появляться еще в 1864 году в период Гражданской войны.