Названы самые щедрые туристы и популярные направления мира

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) обнародовала итоговую статистику по международному турпотоку в 2017 году, сообщает Islam.az со ссылкой на Trend Life.

Согласно информации, в минувшем году число путешественников в мире достигло 1,323 млрд. человек, что является лучшим показателем за последние семь лет. Прирост по отношению к 2016 году составил 7%.

Лидером оказалась Франция - 86,9 млн. путешественников, далее идут Испания - 81,8, США - 75,9, Китай - 60,7 и Италия - 58,3 миллиона. В ТОП-10 также вошли Мексика, Британия, Турция, Германия и Таиланд.

В UNWTO также подсчитали и кто больше всего тратит денег во время поездок. Рекорд побили американцы - 210,7 млрд. долларов. Щедрыми оказались испанцы, французы, китайцы и немцы.