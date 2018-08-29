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Названы самые щедрые туристы и популярные направления мира

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) обнародовала итоговую статистику по международному турпотоку в 2017 году, сообщает Islam.az со ссылкой на Trend Life.

Согласно информации, в минувшем году число путешественников в мире достигло 1,323 млрд. человек, что является лучшим показателем за последние семь лет. Прирост по отношению к 2016 году составил 7%.

Лидером оказалась Франция - 86,9 млн. путешественников, далее идут Испания - 81,8, США - 75,9, Китай - 60,7 и Италия - 58,3 миллиона. В ТОП-10 также вошли Мексика, Британия, Турция, Германия и Таиланд.

В UNWTO также подсчитали и кто больше всего тратит денег во время поездок. Рекорд побили американцы - 210,7 млрд. долларов. Щедрыми оказались испанцы, французы, китайцы и немцы.


Опубликовано:29 Август, 2018  17:57, ]]>Печать]]>
 
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