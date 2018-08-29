С праздником Гадир-Хум, дорогие мусульмане!

Сегодня, в восемнадцатый день месяца Зильхиджа отмечается один из самых больших праздников исламского мира – праздник Гадир-Хум. Именно в этот день, в 10-м году по хиджре Пророк Мухаммад (с) по велению Аллаха назначил Его Светлость Али (а) своим наместником.

Гадир-Хум – это знаменательное событие, произошедшее в оазисе Гадир-Хумм (на самом деле Гадир аль-Хумм).

Согласно преданиям, Его Светлость Мухаммад (с) вместе с более чем 100 тысячами сподвижников выполнил прощальный хадж, и в 14-й день месяца Зильхиджа покинул Мекку и отправился в Медину. Между Меккой и Мединой, близ села Джухфа и произошло событие Гадир-Хум.

Когда караван достиг Джухфы, Великий Аллах ниспослал Пророку (с) следующий аят: "О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания. Аллах защитит тебя от людей. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь неверующих людей" ("Маида", 67).

После ниспослания вышеприведенного аята Пророк (с) приказал каравану сделать привал. Совершив коллективную молитву зохр, Пророк (с) взошел на сооруженный из верблюжьих паланкинов минбар и произнес проповедь.

Его Светлость (с) напомнил, что завещает умме две ценности – Коран и свой род. Обязанностью мусульман является уважать эти две ценности и не отдаляться от них.

Затем Пророк (с) поднял руку стоявшего рядом Али ибн Абу Талиба (а) и сказал: "Аллах мой покровитель, а я покровитель верующих и достоин указывать им более их самих. Кому покровителем являюсь я, тому покровитель и Али".

Пророк (с) трижды повторил это предложение, а затем сказал: "О Аллах, будь другом друзьям Али, врагом его врагов! Люби любящих Али, враждуй с ненавидящими его! Помогай помогающим Али, отворачивайся от отворачивающихся от него! О люди! Донесите услышанное до тех, кого здесь нет!".

Прежде чем люди разошлись, был ниспослан этот аят: "Сегодня Я для вас довел до совершенства вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам" ("Маида", 3).

Затем Пророк (с) велел соорудить шатер для Али ибн Абу Талиба (а), а сам расположился в другом шатре. Все мусульмане отправились к шатру Али (а) и поздравили его. Передают, что первыми поздравившими Али ибн Абу Талиба (а) были будущие рашидитские халифы Абу Бакр и Омар ибн Хаттаб.

Имам Садык (а) сказал: "Поститесь, молитесь в день Гадир-Хум, вспоминайте Пророка Мухаммада (с) и его семейство, даруйте им салават. Пророк (с) завещал Али (а) праздновать этот день".

İslam.az поздравляет всех мусульман с этим праздником, желает им придерживаться в жизни истинных ценностей!