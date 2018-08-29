ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Мусульманин за намазом в сикхском храме: чем это закончилось? (Видео) Мусульманин за намазом в сикхском храме: чем это закончилось? (Видео)
39 египтян скончались во время хаджа в Саудовской Аравии 39 египтян скончались во время хаджа в Саудовской Аравии
CША лишили Палестину 200 миллионов долларов CША лишили Палестину 200 миллионов долларов
ООН назвала главные финансовые источники ИГИЛ ООН назвала главные финансовые источники ИГИЛ
Ошибки, изменившие ход истории Ошибки, изменившие ход истории

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Авг.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Новости » Точка зрения

С праздником Гадир-Хум, дорогие мусульмане!

Сегодня, в восемнадцатый день месяца Зильхиджа отмечается один из самых больших праздников исламского мира – праздник Гадир-Хум. Именно в этот день, в 10-м году по хиджре Пророк Мухаммад (с) по велению Аллаха назначил Его Светлость Али (а) своим наместником.

Гадир-Хум – это знаменательное событие, произошедшее в оазисе Гадир-Хумм (на самом деле Гадир аль-Хумм).

Согласно преданиям, Его Светлость Мухаммад (с) вместе с более чем 100 тысячами сподвижников выполнил прощальный хадж, и в 14-й день месяца Зильхиджа покинул Мекку и отправился в Медину. Между Меккой и Мединой, близ села Джухфа и произошло событие Гадир-Хум.

Когда караван достиг Джухфы, Великий Аллах ниспослал Пророку (с) следующий аят: "О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания. Аллах защитит тебя от людей. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь неверующих людей" ("Маида", 67).

После ниспослания вышеприведенного аята Пророк (с) приказал каравану сделать привал. Совершив коллективную молитву зохр, Пророк (с) взошел на сооруженный из верблюжьих паланкинов минбар и произнес проповедь.

Его Светлость (с) напомнил, что завещает умме две ценности – Коран и свой род. Обязанностью мусульман является уважать эти две ценности и не отдаляться от них.

Затем Пророк (с) поднял руку стоявшего рядом Али ибн Абу Талиба (а) и сказал: "Аллах мой покровитель, а я покровитель верующих и достоин указывать им более их самих. Кому покровителем являюсь я, тому покровитель и Али".

Пророк (с) трижды повторил это предложение, а затем сказал: "О Аллах, будь другом друзьям Али, врагом его врагов! Люби любящих Али, враждуй с ненавидящими его! Помогай помогающим Али, отворачивайся от отворачивающихся от него! О люди! Донесите услышанное до тех, кого здесь нет!".

Прежде чем люди разошлись, был ниспослан этот аят: "Сегодня Я для вас довел до совершенства вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам" ("Маида", 3).

Затем Пророк (с) велел соорудить шатер для Али ибн Абу Талиба (а), а сам расположился в другом шатре. Все мусульмане отправились к шатру Али (а) и поздравили его. Передают, что первыми поздравившими Али ибн Абу Талиба (а) были будущие рашидитские халифы Абу Бакр и Омар ибн Хаттаб.

Имам Садык (а) сказал: "Поститесь, молитесь в день Гадир-Хум, вспоминайте Пророка Мухаммада (с) и его семейство, даруйте им салават. Пророк (с) завещал Али (а) праздновать этот день".

İslam.az поздравляет всех мусульман с этим праздником, желает им придерживаться в жизни истинных ценностей!


Опубликовано:30 Август, 2018  05:25, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
29 Август, 2018
Желательные деяния дня Гадир-Хум
29 Август, 2018
18-го зильхиджы (30 августа) - годовщина события Гадир-Хум
27 Август, 2018
Мусульманин за намазом в сикхском храме: чем это закончилось? (Видео)
22 Август, 2018
В мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз (Фото)
22 Август, 2018
С праздником, дорогие мусульмане!

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
30 Август, 2018
Спецпосланник ООН назвал число террористов в Идлибе
30 Август, 2018

Россия испытала новую уникальную ракету Видео
30 Август, 2018

Эрдоган: "Угрозы не заставят Турцию отступить"
30 Август, 2018

Кто из сподвижников повествовал о событии Гадир-Хум? Ислам в вопросах
30 Август, 2018
Подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 90 раз за сутки
30 Август, 2018

С праздником Гадир-Хум, дорогие мусульмане!
29 Август, 2018

Названы самые щедрые туристы и популярные направления мира
29 Август, 2018
На Синае военные ликвидировали 20 экстремистов
29 Август, 2018

Атеисты потребовали убрать с долларов упоминание Бога
29 Август, 2018

СГБ провела операцию, уничтожен член радикальной религиозной экстремистской группы
29 Август, 2018

Желательные деяния дня Гадир-Хум
29 Август, 2018
Спецслужбы Ирана задержали десятки шпионов
29 Август, 2018

Кто является автором книги «Аль-Гадир» и о чем эта книга? Ислам в вопросах
29 Август, 2018

18-го зильхиджы (30 августа) - годовщина события Гадир-Хум
29 Август, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 89 раз за сутки
28 Август, 2018
Жителей Таджикистана ограничили в размере могил
28 Август, 2018
Эр-Рияд пригрозил ударить по Ирану
28 Август, 2018

Ошибки, изменившие ход истории А вы знали?
28 Август, 2018

Города Азербайджана, где ожидаются землетрясения
28 Август, 2018
Роухани: Протесты в Иране вдохновили Трампа
28 Август, 2018
ВВС Франции уничтожили главаря ИГИЛ
28 Август, 2018

К какому исламскому течению принадлежал Шейх Шамиль? Ислам в вопросах
28 Август, 2018
Власти ОАЭ опровергли заявления хуситов об обстреле аэропорта Дубая
28 Август, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 94 раза за сутки
27 Август, 2018

Мусульманин за намазом в сикхском храме: чем это закончилось? Видео
27 Август, 2018
39 египтян скончались во время хаджа в Саудовской Аравии
27 Август, 2018

ООН призвала судить армейское руководство Мьянмы за геноцид рохинджа
27 Август, 2018
Вступили в силу новые санкции США в отношении России
27 Август, 2018
Япония разработает правила для летающих машин
27 Август, 2018

Турецкая ракетная установка попала в книгу рекордов Гиннеса
27 Август, 2018

Сегодня отмечается мовлуд имама Алиййан-Наги (а)
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com