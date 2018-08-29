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Новости » Ислам в вопросах

Кто из сподвижников повествовал о событии Гадир-Хум?

Читатель спрашивает: Кто из сподвижников повествовал о событии Гадир-Хум?

Алламе Амини в своей книге «Аль-Гадир» уделил большое внимание событию Гадир-Хум. В этом произведении событие Гадир-Хум передается от 110 сахабов, 84 табеинов и 360-ти ученых, живших в период со 2 по 14 века по хиджре.

Среди сахабов, повествовавших о событии Гадир-Хум можно встретить 10 человек, которым, согласно ахли-сунне, Пророк (с) предрек Рай: Абубакр, Омар, Осман, Али, Зубейр, Талха, Абдуррахман ибн Авф, Сад ибн Абу Ваггас, Абу Убейда ибн Джаррах и Саид ибн Зейд. Кроме того, об этом событии свидетельствовали Аббас ибн Абдульмутталиб, Абдуллах ибн Аббас, Абдуллах ибн Масуд, Аммар ибн Ясир, Салмани-фарси, Абу Аййуб Ансари и др.


Опубликовано:30 Август, 2018  11:50, ]]>Печать]]>
 
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